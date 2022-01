Fugge ancora una volta all’alt della Polizia: denunciato minore

Un giovane di 17 anni alla guida di uno scooter senza patente e senza assicurazione davanti all’Alt della Polizia si è dato alla fuga. I poliziotti sono riusciti a prendere il numero di targa del ciclomotore e a rintracciare il giovane, che già nei giorni scorsi era stato fermato e multato 6mila euro dai carabinieri.

Essendo recidivo, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, per guida senza patente; inoltre a carico del minore sono state elevate alcune sanzioni amministrative, tra cui il veicolo trovato privo di assicurazione, che è stato sequestrato.