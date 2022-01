Green Pass, la lista dei negozi dove non serve dal 1° febbraio

In arrivo un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con la lista delle attività dove sarà possibile accedere senza il green pass.

Da martedì 1° febbraio, infatti, potrebbe non essere necessario il Green Pass Base – quello che si ottiene tramite vaccinazione, guarigione o tampone con esito negativo – solo per entrare nei seguenti negozi:

Alimentari (macellerie, pescherie, fruttivendoli, ecc.);

Settore Sanitario;

Ottici;

Attività che vendono pellet o legna per il riscaldamento;

Carburante;

Tabaccaio ed edicola (ma solo all’aperto).

Invece, dovrebbe essere necessario il green pass per accedere nelle librerie, nei fiorai, nei negozi che vendono vestiti per i neonati e profumi.

Il Governo, poi, sta discutendo sul fronte dei centri commerciali e, al momento, si starebbe prevedendo la possibilit di accedere alle strutture anche per chi non ha il certificato vaccinale ma solo per andare nei negozi presenti nella lista degli esentati, quindi nei supermercati e nelle farmacie.

Il DPCM di Draghi dovrebbe arrivare fra qualche giorno, anche oggi secondo il Corriere della Sera.

Infine, si ricorda che da giovedì 20 gennaio scatta l’obbligo del green pass per accedere a parrucchieri, barbieri e centri estetici e dal primo febbraio sarà necessario per accedere in tutti gli uffici pubblici, nelle banche e negli uffici postali.