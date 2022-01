Intera famiglia bisognosa e positiva al covid chiede aiuto a Polizia

Esserci sempre non è soltanto il motto che identifica la Polizia di Stato. Sono i fatti che lo dimostrano e contraddistinguono uomini e donne in divisa che quotidianamente operano al servizio dei cittadini. Ed è quello che è avvenuto ad Agrigento.

Un’intera famiglia, in difficoltà economica e in isolamento poiché positiva al covid, ha chiamato il numero unico per le emergenze chiedendo aiuto.

Tra i componenti del nucleo familiare anche una bimba di appena un anno che necessitava del latte. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento non hanno esitato un attimo a mettersi in moto e comprare latte e pannolini e recapitarli direttamente al domicilio della famiglia.