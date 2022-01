Licata, raid vandalico all’istituto alberghiero: indaga la Polizia

Ignoti vandali si sono introdotti ieri sera all’interno della scuola alberghiero “Filippo Re Capriata” di Licata. Sono stati provocati danni in alcuni ambienti e in alcune aule è stato appiccato il fuoco.

Scattato l’allarme, sul posto la polizia del locale commissariato che ha avvertito i Vigili del Fuoco che sono intervenuti nell’istituto ed hanno domato il principio di incendio. Proseguono le indagini per dare un nome e un cognome agli autori del raid.

