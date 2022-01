Porto Empedocle, travolge operaio mentre lavora: indagata automobilista

Una donna agrigentina è stata iscritta nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di lesioni personali, per aver investito negli scorsi giorni un operaio quarantenne mentre stava lavorando a bordo della carreggiata tra Porto Empedocle e Agrigento, in contrada Caos.

La donna era alla guida di una Renault Clio quando, forse a causa del sole, non avrebbe visto l’operaio. Quest’ultimo è stato travolto e scaraventato sul selciato riportando gravi traumi. E’ stato prima soccorso dai colleghi e poi trasferito all’ospedale di Agrigento.

Da qui è stato disposto un secondo ricovero a Partinico. Le indagini, che dovranno chiarire gli aspetti della vicenda, sono condotte dalla Polizia Stradale di Agrigento coordinate dalla Procura.