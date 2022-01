Rischio idrogeologico, fondi per la messa in sicurezza di strade, scuole e ponti

Il ministero dell’Interno ha pubblicato il bando che mette a disposizione i 450 milioni di euro per gli enti locali previsti per l’annualità 2022 e destinati agli interventi nei territori ad alto rischio idrogeologico. Ne dà notizia il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara, per cui questi finanziamenti potranno essere usati per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Il territorio siracusano è stato tra i più colpiti dal ciclone Apollo che ha causato smottamenti, allagamenti e danni ingenti in molti Comuni.

5 milioni per Siracusa

“Avendo approvato il bilancio consuntivo – dice il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara – relativo al 2020 lo scorso mese di ottobre, il Comune di Siracusa può presentare la sua istanza per un contributo massimo di 5 milioni di euro. Sono certo che Palazzo Vermexio saprà cogliere questa volta la preziosa occasione che permetterebbe di intervenire per tempo sulle fragilità emerse, specie lungo la linea di costa e sulle strade a causa di allagamenti e dissesto idrogeologico”.

Un anno fa finanziamenti persi

Il deputato nazionale del M5S ricorda che un anno fa “il capoluogo, e altri Comuni della provincia, rimasero esclusi un pò per svista e un pò per mancanza dei requisiti per partecipare. Quello di Siracusa, nonostante avesse approvato il bilancio 2019, comunque non partecipò Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro il 15 febbraio 2022”.

Chi può accedere ai fondi

Secondo quanto fa sapere il parlamentare nazionale grillino, possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Siracusa per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per un importo massimo di 1 milione di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2 milioni e mezzo per i Comuni con popolazione da 5 a 25mila abitanti e di 5 milioni di euro i Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti.