Cane scivola in un canalone, salvato dai Vigili del Fuoco

Ci sono volute più di 48 ore per trarre in salvo un cane scivolato domenica scorsa in un canalone, durante una battuta di caccia con il proprio padrone, nella zona di monte Sara, tra Cattolica Eraclea e Ribera, nell’Agrigentino.

Sara, così si chiama l’animale, è rimasta incastrata dentro un grosso tubo per l’irrigazione, a un metro e mezzo sotto terra. Il padrone, un cacciatore di Cattolica Eraclea, per tutto il giorno, e poi lunedì mattina, ha cercato invano di tirarla fuori anche con l’ausilio di mezzi meccanici, poi ha chiesto aiuto al 115. I vigili del fuoco del distaccamento di Cianciana, giunti sul posto ieri intorno alle 16, hanno lavorato fino a notte fonda e poi hanno ripreso le operazioni questa mattina riuscendo a salvare il cane.

