Canicattì, insediamento commissioni permanenti

Si è insediata la 3° commissione permanente che ha competenze su infrastrutture e gestione del territorio – politiche ambientali energetiche – agenda digitale. A farne parte i consiglieri di maggioranza Onolfo Carmelo, Manna Federica (“CORBO SINDACO”), Lo Giudice Giuseppe e Restivo Calogero (“FACCIAMO SQUADRA”), Falcone Fabio (“CANICATTI’ IN MOVIMENTO”),

Lalicata Giuseppe (“SCIABARRA’ SINDACO”) e Muratore Calogero (“SOPRATTUTTO CANICATTI’”)

A presiedere, in qualità di presidente anziano, il consigliere Onolfo. Assente per motivi professionali il consigliere Lalicata.

Eletto presidente della 3° commissione consiliare, con la maggioranza dei voti dei presenti (4 su 6), il consigliere Giuseppe Lo Giudice. I consiglieri di minoranza, Falcone e Muratore C., si sono astenuti. La vicepresidenza, all’unanimità dei presenti (6 su 7) è stata assegnata al consigliere Carmelo Onolfo.

Tutti i componenti hanno dichiarato di avere numerose iniziative da portare in commissione e di voler cominciare i lavori al più presto.

Si è insediata stamani la 5° commissione permanente che ha competenze su polizia locale e sicurezza stradale – servizi pubblici locali – protezione civile – mobilità urbana. A farne parte i consiglieri Alaimo Giuseppe (FORZA ITALIA), Cipollina Marcello, Curto Dario, Ferraro Carmelo, Salvaggio Luigi (CORBO SINDACO),

Marchese Ragona Liliana (FRATELLI D’ITALIA) e Sciabarrà Cesare (SCIABARRA’ SINDACO).

Quest’ultimo ha presieduto l’inizio dell’incontro in qualità di consigliere anziano, assente per pregressi impegni professionali il consigliere Carmelo Ferraro. Con 4 voti favorevoli e 2 contrari (Marchese Ragona e Sciabarrà) è stato eletto presidente della 5° commissione, con la maggioranza dei presenti, il consigliere Dario Curto. La vice presidenza, per cui era stata inizialmente proposta il consigliere di minoranza Marchese Ragona, che ha rifiutato contestando il metodo, è andata al consigliere Luigi Salvaggio, eletto con lo stesso numero di voti. Tutti i componenti hanno espresso totale disponibilità a proporre argomenti e idee concrete, realizzabili e finalizzate al bene della Comunità.