Incidenti lavoro: operaio forestale muore a Randazzo

Un operaio della forestale di 60 anni è morto in contrada ‘Carbonara’ in territorio di Randazzo.

Sul posto i carabinieri della compagnia per accertare le causa del decesso.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato a causa di un cedimento del terreno mentre era al lavoro.

“Esprimiamo rabbia e dolore – affermano i segretari generali di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uila Sicilia, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino – piangiamo la vittima, assicuriamo ai familiari ogni sostegno sindacale e legale perchè sia fatta piena luce sull’accaduto. E ancora una volta esprimiamo solidarietà a una categoria di lavoratrici e lavoratori troppo spesso penalizzata e offesa per ignoranza o malafede”.

“Siamo certi – aggiungono – che le autorità competenti faranno chiarezza in merito all’episodio. Abbiamo oggi un motivo in più per rivendicare sicurezza sul lavoro, spesso negata nella nostra regione da scellerate carenze negli organi incaricati della prevenzione. Al forestale morto a Randazzo intitoleremo idealmente la nostra azione di protesta che da lunedì 24 ci vedrà impegnati con un presidio permanente dinanzi all’Ars per sollecitare rispetto, dignità, certezze, valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore”.