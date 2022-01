Potere della musica: l’influenza nella vita quotidiana e nell’identità napoletana

Sugli effetti incredibili della musica non crediamo che vi possano essere dei dubbi. Essa è capace di rievocare sensazioni e sentimenti imprescindibili dall’uomo e non si tratta unicamente di percezioni richiamate dai testi in cui è possibile riconoscersi, ma dalla musica in quanto vibrazione e linguaggio assoluto, capace indipendemente dalla comprensione delle parole, di trasmettere emozioni specifiche e universali. Nell’articolo che segue intraprenderemo un percorso all’interno dell’influenza della musica sulla mente, sulla vita e sull’identità delle persone.

L’uomo è circondato dalla musica e qualsiasi sia l’ambito di confronto, essa entra a far parte delle vite di tutti in maniera notevolmente rilevante. Che si tratti del mondo pubblicitario, del cinema e dello spettacolo, oppure dell’intrattenimento ludico, essa ricopre in ogni caso un ruolo cardine.

È interessante osservare come in tanti ambiti la musica svolga un ruolo insostituibile. Prendiamo come riferimento proprio l’ultimo settore citato: quello ludico. In ambito di gioco, una dovuta osservazione si può porre nei confronti del settore sempre attuale dei casinò. La musica in questo caso accompagna le persone durante i loro investimenti in forma di denaro spendibile tramite i giochi. A questo scopo, essa sarà progettata in realizzazioni musicali in tonalità di DO maggiore, proprio per realizzare degli scenari il più possibile confortevoli e rassicuranti, suscitando emozioni di tranquillità e serenità nelle persone. Tutti i curiosi che vogliono immergersi in queste atmosfere e nella caratteristica musica delle slot machine, possono addentrarsi nell’ambiente tramite liste di casinò online sicuri che è possibile trovare sul web. Esse consentono di identificare il miglior portale certificato da AAMS ad operare sul territorio italiano, sulla base di preferenze come modalità di pagamento, compatibilità con i dispositivi e anche bonus senza deposito offerti dai casinò. Questo permetterà di sfruttare giri gratuiti senza alcuna spesa sulle slot machine che si desidera provare, mantenendo oltremodo un atteggiamento responsabile al gioco.

Anche nell’ultimo periodo, influenzato dagli effetti del Covid, la vita quotidiana di molte persone è stata toccata dalla potenza dalla musica, che in questo caso ha avuto un effetto assolutamente positivo. Infatti, all’inizio della pandemia, a marzo 2020, la musica è stata utilizzata moltissimo come mezzo per sollevare il morale e aiutare le persone in un momento di sconforto. Oltre all’appuntamento delle 18 con l’Inno d’Italia suonato dal balcone di moltissimi cittadini, non era raro sentire anche concerti improvvisati o radio a tutto volume (qui la classifica della balcony music migliore). L’allegria e il sollievo di questi eventi ha aiutato molte persone a spezzare il silenzio del terrore.

Gli artisti, altresì, non hanno smesso di produrre e pubblicare brani che hanno aiutato ad esorcizzare il periodo e supportare il settore anche a livello economico. Con la riapertura dei teatri a pieno regime dall’11 ottobre 2021, si potrà sperare anche nella ripresa di questo ambito così fondamentale per la vita e la cultura ovunque.

La ricchezza del nostro paese sotto il profilo artistico musicale è ben nota e in tale scenario, la Campania e Napoli si trovano indubbiamente al centro della musica italiana. Fin dal 1700 si trovano qui musicisti di fama internazionale come Giovanni Salvatore, Francesco Provenzale, Francesco Durante, tanto da affascinare anche Mozart nella sua visita del 1770. Ma l’epoca d’oro della musica napoletana continua anche nei secoli successivi, creando capolavori che hanno segnato la storia e i cuori delle persone in tutto il mondo. Basti pensare al brano Funiculì Funiculà del poeta Peppino Turco e il musicista Luigi Denza, scritto nel 1880.

Il patrimonio a cui più siamo legati è però quello della canzone, nata intorno all’inizio del Novecento. Questo genere ha gettato le basi per creare la grande canzone che oggi conosciamo, da Sergio Bruni, a Pino Daniele, a Nino D’Angelo. Questa potentissima produzione ha un’enorme influenza sulla vita di tutti i giorni, e soprattutto contribuisce a creare l’identità napoletana e italiana all’estero.

L’associazione culturale Napulitanata lavora per mantenere attivo questo patrimonio e proteggerlo, organizzando concerti ed eventi che hanno lo scopo di valorizzare la musica dell’area come base del turismo e del significato culturale. Non è l’unico punto di incontro tra valorizzazione e tradizione, poiché anche molti altri eventi sono nati con questo intento. Recentemente è stato organizzato al Trianon Viviani di Napoli un viaggio digitale nella canzone napoletana promosso dalla Regione Campania. Questa mostra-evento è una delle dimostrazioni più recenti del potere della musica sulla cultura e sulla vita quotidiana.