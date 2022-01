Rifiuti covid non raccolti, Codacons: “Il servizio va sempre garantito”

Sono tante le famiglie agrigentine, anche con bambini e anziani, che si trovano in quarantena per Covid e sono costrette da giorni a tenere in casa i rifiuti speciali. A raccogliere le continue denunce dei cittadini è il Codacons Agrigento.

“Il servizio di raccolta fa acqua da tutte le parti, dichiara il vicepresidente Codacons Giuseppe Di Rosa. Gara o non gara, l’attività va assicurata: se non è urgente ed indifferibile questo servizio, quali servizio sono urgenti?”.

Il servizio precedentemente veniva svolto dall’Asp, ma da qualche settimana, visto impossibilitati a ritirare i rifiuti in ogni parte, hanno affidato il compito ai Sindaci di effettuare il servizio. Molti comuni hanno già provveduto tramite delle ditta private ad effettuare il servizio, ad Agrigento, considerate le continue denunce, pare che il servizio sia fermo.