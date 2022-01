Sciacca, Marinello: “a breve riapertura Centro Medico Legale INPS”

“Sto seguendo personalmente e da oltre un anno la problematica del Centro Medico Legale Inps di cui la città di Sciacca era stata improvvisamente privata. Dopo una serie di ostacoli di natura burocratica, attraverso una serie di positivi incontri, ho manifestato al Presidente Nazionale Inps, Pasquale Tridico, l’assoluta esigenza a non privare il nostro territorio, già penalizzato dalle carenti vie di comunicazioni, di un servizio così importante”.

“Nel dicembre del 2020, quindi, il Presidente Inps ha finalmente firmato la delibera di riapertura del Centro Medico Legale. Successivamente era emersa la questione di trovare una nuova sede e questo problema è stato risolto grazie alla disponibilità del Commissario Asp Agrigento Mario Zappia, che ha concesso alcuni locali presso l’Ospedale Giovanni Paolo II. A quel punto la Direzione Inps Sicilia si è quindi attivata per eseguire i lavori di adeguamento strutturale dei locali”.

“In questi giorni ho effettuato un sopralluogo e verificato che i lavori stanno proseguendo ed anche in tempi rapidi. Sono state realizzate anche le rampe di accesso per utenti fragili e disabili e per questo posso ritenermi soddisfatto. E’ inaccettabile che i cittadini interessati siano costretti a recarsi ad Agrigento per effettuare le dovute visite mediche. Sono certo che entro breve il servizio verrà ripristinato e si possa arrivare finalmente ad una riapertura che metta fine ai disagi”.