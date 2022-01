Due persone sono morte in un incidente lungo la strada statale 417 “Di Caltagirone”, che è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 30,300, a Mineo, nel Catanese.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, due persone hanno perso la vita.