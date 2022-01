Canicattì, rubato cavallo purosangue arabo: indagini in corso

Un cavallo purosangue arabo, con tanto di microchip e certificato di origine, è stato rubato in un terreno recintato in contrada Bardaro, a Canicattì. A denunciare la scomparsa il proprietario, un canicattinese. L’uomo è andato a controllare l’animale, come sua abitudine, e ha notato che il cavallo era sparito.

Era legato ad una corda. E’ il secondo caso del genere che si verifica in pochi giorni. Una settimana fa un altro esemplare di valore era stato rubato a Naro. Indagini in corso da parte degli agenti di polizia del commissariato di Canicattì.