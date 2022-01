Lavori pubblici, l’architetto Scuto nominato nuovo consulente del sindaco Galanti

La Giunta Comunale di Licata ha nominato l’architetto Turi Scuto, già dirigente superiore della Regione Siciliana, consulente del sindaco Pino Galanti per i Lavori Pubblici.

Scuto, che in passato è stato Soprintendente per i Beni Culturali di Caltanissetta, Ragusa, Enna e Messina, considerato che il dirigente dei Lavori Pubblici è andato in pensione due mesi fa, e che nel frattempo anche per ragioni di budget non è stato sostituito, svolgerà un ruolo di coordinamento degli uffici. Il neo collaboratore dell’Amministrazione Comunale lavorerà a titolo gratuito.

“Sono felice – è il commento del sindaco Pino Galanti – che l’architetto Turi Scuto abbia accettato di collaborare con l’Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione la sua esperienza qualificata, maturata in tanti anni di servizio per la Regione Siciliana. Oltre a guidare diverse Soprintendenze ai Beni Culturali siciliane, Scuto ha diretto i musei di Gela, Caltagirone e la Casa Museo Giovanni Verga di Catania. A Licata ha restaurato Sant’Agostino, Santa Maria la Vetere, Castel Sant’Angelo, il Santissimo Salvatore, la facciata del complesso del Carmine, San Francesco e la cupola del santuario patronale di Sant’Angelo. Il suo incarico avrà la durata di un anno e sono certo che farà bene”.

