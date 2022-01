Pnrr, programma “Isole Verdi”: 41 milioni di euro per Lampedusa e Linosa

Uno degli interventi del PNRR è il Programma Isole Verdi che prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per le 19 isole minori italiane.

In base ad un calcolo effettuato sulla base di alcuni parametri (popolazione residente per unità di superficie, produzione elettrica convenzionale e distanza minima dalla costa più vicina) alle isole di Lampedusa e Linosa sono stati destinati oltre 41 milioni di euro. “Per utilizzare queste risorse è necessario avviare una serie di progetti che abbiano come finalità la “riconversione verde” delle nostre isole attraverso interventi di diverso tipo che possono interessare opere pubbliche (ad esempio impianti di produzione energetica) ma anche misure destinate ad imprese e privati nel campo della mobilità ecologica, del fabbisogno energetico, o della riconversione dei mezzi di trasporto di terra e di mare”, dichiara il sindaco Totó Martello.

“Questa Amministrazione Comunale è al lavoro per poter attivare tutte le opportunità e le risorse previste dal “Programma Isole Verdi” destinate a Lampedusa e Linosa attraverso una serie di progetti che stiamo predisponendo, anche grazie alla collaborazione di importanti strutture esterne. È un lavoro impegnativo che in questa fase iniziale ci impone di valutare diverse possibili linee di intervento, in modo da potere individuare (tra quelle previste dal programma) le più adatte alle caratteristiche delle nostre isole ed alle esigenze della nostra comunità. Il PNRR rappresenta una grande occasione di crescita, sviluppo e riconversione ecologica ma per poterne cogliere le opportunità messe a disposizione dal Governo, anche i Comuni devono fare la loro parte. Questa Amministrazione Comunale sta lavorando, come ha sempre fatto in questi anni, con impegno, competenza ed esperienza attivando tutti i canali, gli strumenti ed i percorsi necessari ad una corretta programmazione degli interventi. Vi aggiorneremo sul lavoro che stiamo portando avanti e sulle opportunità che, una volta definiti i progetti, potranno interessare aziende, imprese, attività imprenditoriali e privati cittadini di Lampedusa e Linosa” , ha concluso Martello.