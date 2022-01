Raffadali, chiesto rinvio a giudizio di un 27enne per maltrattamenti in famiglia

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un 27enne di Raffadali – Vincenzo La Porta – accusato di maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina era in programma l’udienza preliminare che però è stata rinviata e che dovrà essere riassegnata in seguito al trasferimento ad altra sede del giudice Luisa Turco.

I fatti contestati risalgono al 2018. Secondo l’accusa il giovane avrebbe insultato e aggredito la madre arrivando addirittura a colpirla al volto. Il processo scaturisce proprio dalle denunce della donna. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonino Gaziano.