Ravanusa, al via l’urbanizzazione delle strade a valle del viale Lauricella

Dopo anni di attese finalmente a Ravanusa partono i lavori di urbanizzazione delle strade a valle del viale Lauricella. A renderlo noto il sindaco Carmelo D’Angelo a margine della benedizione di Don Filippo per l’avvio del cantiere.

“Un’opera, attesa da diversi decenni, che sarà realizzata entro la prossima estate. A Ravanusa saranno avviati tanti altri cantieri nel 2022 e tante opere saranno inaugurate, dichiara il sindaco D’angelo. Vi prometto che dedicherò ogni momento per l’opera più importante: riqualificare l’area dell’esplosione e ridare un tetto a chi ha perso la casa. Abbiamo raggiunto – conclude il sindaco – tanti traguardi. Anche e soprattutto per quest’obiettivo non mancherà il mio impegno costante e quotidiano”.