Calamonaci, al via restyling della Piazzetta Sicilia

Verrà abbattuto il pericolante edificio sito nella Piazzetta Sicilia a Calamonaci e finalmente partirà il restyling della piazza con l’installazione nuovi giochi per i bimbi, la realizzazione di rampe di accesso a norma di legge e un’illuminazione a risparmio energetico.Il tutto avverrà con finanziamenti della Comunità Europea.

“L’immobile, di proprietà dell’Assessorato Bilancio e Finanza – Dipartimento delle Finanze – si trovava in stato di completo abbandono, venendo a creare un pericolo per gli abitanti del quartiere. Finalmente dopo anni siamo riusciti ad ottenere il consenso per l’abbattimento, dice il Sindaco Pellegrino Spinelli. “Ho fortemente voluto i lavori di ammodernamento di questo quartiere – dice il Sindaco Spinelli – mi premeva molto la demolizione di questo edificio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Non è stato facile risalire ai proprietari e per questo devo ringraziare il Genio Civile, che si è fatto carico della demolizione. Sono molto contento di poter regalare ai miei piccoli concittadini uno spazio dove poter giocare in piena sicurezza, perché la piccola cittadina di Calamonaci non ha nulla da invidiare a realtà più note”.