Canicattì, insediate altre due commissioni consiliari permanenti

Si è insediata la 4° commissione consiliare permanente le cui competenze sono: politiche giovanili, scolastiche, culturali, sportive, turistiche – rapporti con le associazioni, democrazia partecipata.

A farne parte i consiglieri Alessi Anita e Turco Alida (“FACCIAMO SQUADRA”), Cuva Angelo (“SOPRATTUTTO CANICATTI’”), Ficarra Diego e Sciabarrà Cesare (“SCIABARRA’ SINDACO”), Manna Federica e Muratore Massimo (“CORBO SINDACO”). Eletta presidente, Turco Alida, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti, mentre la vice presidenza va ad un’altra donna, Federica Manna. La presidente, dopo aver ringraziato per gli attestati di stima rivoltele da tutti i componenti della commissione, si è detta onorata dell’incarico ricevuto e pronta ad impegnarsi con grande energia ad espletare il mandato conferitole. Fermamente convinta dell’importanza di rivolgere ai giovani le meritate attenzioni, traendo ispirazione dalle loro idee e dalle loro proposte, la neopresidente ha proposto di intraprendere un percorso di collaborazione fattiva non solo con tutti i componenti della commissione ma anche con le associazioni presenti sul territorio e con gli assessori comunali le cui competenze coincidano con quelle della IV commissione, il tutto nell’interesse e nella crescita della Città.

Si è insediata la 6° commissione consiliare permanente che ha competenze in materia di attività produttive – politiche comunitarie e del lavoro – marketing territoriale.

A farne parte sette consiglieri comunali: Onolfo Carmelo, Curto Dario e Salvaggio Luigi (della lista “CORBO SINDACO”), Cilia Gianluca (“ONDA”), Di Fazio Giangaspare (“SOPRATTUTTO CANICATTI’”), Ficarra Diego (ex lista “SCIABARRA’ SINDACO” e da oggi confluito in FORZA ITALIA) e Turco Alida della lista “FACCIAMO SQUADRA”. Ad essere eletto presidente della VI commissione, con 5 voti favorevoli e 2 astenuti, il consigliere Carmelo Onolfo.

La vice presidenza, cui era stato proposto in prima battuta il consigliere Gianluca Cilia, rinunciatario perchè in disaccordo per la mancata concertazione, è andata a Dario Curto, eletto con 5 voti favorevoli e 2 astenuti.

E’ questo l’ultimo atto riguardante l’insediamento delle commissioni le quali potranno, fin da subito, adoperarsi nella programmazione delle varie tematiche di pertinenza. Tutte le commissioni sono accomunate da grande entusiasmo e voglia di lavorare per dare risposte concrete alla Comunità.

Nelle ultime ore, inoltre, è stata formalizzata un’altra nota con la quale il consigliere Lalicata Giuseppe transita dalla Lista “SCIABARRA’ SINDACO” a “FRATELLI D’ITALIA”. Con questo atto, pertanto, il consigliere Cesare Sciabarrà diventa capogruppo della lista “SCIABARRA’ SINDACO”.

Il presidente del CC, Domenico Licata, formula a tutte le commissioni gli auguri di un proficuo lavoro.