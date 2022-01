Commissione speciale dell’Ars risultata tra le più attive

“La Commissione speciale di Indagine di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi che ho l’onore di presiedere grazie alla fiducia dei colleghi sia di maggioranza che di opposizione è risultata tra quelle più attive, 34 sedute svolte su 38 convocate, 80 audizioni. Soddisfatti del risultato.”

Lo ha annunciato il deputato regionale della Lega e presidente commissione speciale di Indagine di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi.

“In sei mesi, -scrive Pullara da maggio a novembre dello scorso anno, la Commissione si è concentrata sull’attività di verifica dell’attuazione, da parte del governo regionale, delle leggi e degli atti di indirizzo approvate dall’assemblea. Particolare attenzione è stata prestata al monitoraggio dell’attuazione delle numerose norme della legge di stabilità per il 2020 con 28 audizioni. Ci riteniamo soddisfatti – sottolinea Pullara- dell’attività fin qui svolta e anche i numeri ci danno ragione 34 sedute svolte su 38 convocate, una seduta dell’ufficio di presidenza e 80 audizioni. Ma – prosegue Pullara- ad onore di verità non è il numero di sedute un metro che da solo rispecchia l’attività di una commissione. Nel nostro caso per esempio al fine di rendere più produttiva l’attività dei colleghi consentendo la partecipazione anche alle altre commissioni organizziamo per lo più una seduta a settimana con diversi punti all’ordine del giorno impegnando tantissime ore e ben supportati dai funzionari dell’Ars assegnati alla stessa commissione.

Non da ultimo -conclude Pullara- evidenzio l’importanza di questa commissione per consentire di passare dalle parole ai fatti cosa spesso assente e per la quale la politica viene attaccata.”