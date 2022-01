Le case popolari di Montevago si rifanno il look: finanziato progetto da 4 milioni e mezzo di euro

Finanziamento da 4.610.000 euro per i lavori di ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare di Montevago. Il progetto, presentato dal comune, è nell’elenco definitivo degli interventi finanziabili dal bando “Sicuro, verde e sociale”, indetto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nell’ambito del Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano d’interventi della Regione, con i progetti presentati da Iacp e comuni, è stato già trasmesso al ministero delle Infrastrutture ai fini dell’approvazione.

In particolare, l’intervento a Montevago riguarda l’efficientamento delle facciate e il ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi di Via XV Gennaio e Corso del Popolo. Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. “E’ il primo bando pubblicato in Sicilia nell’ambito del Pnrr e il nostro piccolo comune, presentando celermente un progetto esecutivo, riesce a cogliere questa opportunità importante che consentirà di ristrutturare gli alloggi popolari e migliorarne l’efficienza energetica. L’amministrazione comunale – prosegue il primo cittadino – è già al lavoro per partecipare ad altri bandi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un’occasione storica che i comuni, soprattutto i più piccoli come il nostro, non possono farsi sfuggire”