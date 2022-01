Licata, trovati biscotti avvelenati per cani: la denuncia di un cittadino

A Licata all’interno del residence Montecatini sono stati ritrovati molti biscotti per cani farciti con lumachicida, potente veleno che provoca una morte lenta e agonizzante nei cani di qualunque taglia. A renderlo noto è Marco Angelo Zimmile, cittadino licatese sulla sua pagina facebook. “E’ sufficiente, scrive, anche un solo biscotto per provocare una morte atroce. Sono in corso le ricerche da parte di volontari residenti per trovarne il più possibile, ma non potranno essere trovati tutti.”

