Misericordia Campobello di Licata, “il servizio al servizio delle gente” nella strage di Ravanusa

La Misericordia di Campobello di Licata, dopo la tragedia del dicembre scorso, che ha interessato le comunità di Ravanusa e di Campobello di Licata, col sacrificio di tante vite umane, che per tanti giorni ha tenuto con il fiato sospeso le due comunità e l’intera nazione con la speranza di ritrovare sotto le macerie dei cenni di vita, è stata tra le prime a giungere sul luogo del disastro, allertata dalla Centrale operativa del 118 e tra le ultime ad andare via lo spegnimento dei riflettori. Diversi volontari della nostra associazione, ha reso noto il Consigliere Nazionale del movimento Salvino Montaperto, per più di una settimana dallo spegnimento dei riflettori, ogni pomeriggio e fino a tarda sera, hanno tenuto compagnia a quei valorosi Vigili del Fuoco che hanno continuato a scavare per liberare le strade dalle macerie, preoccupandosi semplicemente di offrire loro una bevanda calda e perché no un semplice conforto come segno inequivocabile odi riconoscenza. Fortunatamente questo gesto, come dichiarato dall’esperta volontaria Lavinia Corb, che ha guidato il gruppo dei volontari intervenuti, non è passato inosservato a tanti cittadini di Ravanusa che hanno fatto sentire la loro voce di stima e affetto con diversi messaggi a noi indirizzati che sicuramente ci hanno fatto piacere. Inoltre, questo nostro impegno, precisa Salvino Montaperto, è stato notato dalla Società Italiana di Pedagogia che mi ha contattato per offrirci supporto e per avviare un percorso di interazione sulla gestione delle emergenze. Con diversi Docenti delle più prestigiose Università italiane, che rappresentano il gruppo emergenza della società Italiana di Pedagogia, è stato avviato con incontri in Call conference un percorso che vede i nostri volontari, insieme alla istituzione scolastica di Ravanusa, interloquire con diversi professionisti della materia. Nei primi incontri e in quelli successivi, con cadenza quindicinale, Psicologi e Pedagogisti hanno voluto conoscere i volontari, farsi raccontare le loro sensazioni, conoscere il loro approccio emotivo e il loro vissuto emozionale. Così come da loro anticipato, lo studio avrà una durata quasi annuale e non è escluso, anzi é auspicabile, che alcuni incontri si terranno in presenza nella nostra associazione. Questo ci rende ulteriormente orgogliosi, conclude Lavinia Corbo, sapendo che il percorso intrapreso dalla nostra associazione da circa 25 anni segue sempre un filo conduttore: “il servizio al servizio delle gente”.

