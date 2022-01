Droga tra Favara e Canicattì, imputato col covid: slitta udienza preliminare

L’accertata positività di uno degli imputati ha fatto slittare la prima udienza preliminare scaturita dalla maxi inchiesta antidroga denominata “Casuzza” – eseguita dalla Squadra Mobile di Agrigento guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi – che ha fatto luce su un importante traffico di sostanze stupefacenti – principalmente hashish e marijuana – che si estendeva tra Favara e Canicattì. Il gup Francesco Provenzano ha dunque rinviato tutto al prossimo 31 marzo quando dovrà decidere se accogliere (o meno) la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai sostituti procuratori Gloria Andreoli e Sara Varazi.

L’indagine nasce agli inizi del 2019 con il ritrovamento di un telefono cellulare che da lì a poco si è rivelato un prezioso spunto investigativo per gli inquirenti: nomi, cifre, appuntamenti. La base utilizzata per smerciare la droga era una “casuzza”, così come descritta dagli indagati, presa in affitto. Documentati 72 episodi di cessione di sostanza stupefacente perfino nei pressi di una caserma che, come prevede la legge in materia, ha anche fatto scattare l’aggravante contestata oggi. Nell’operazione coinvolto anche un richiedente asilo – che fino ad oggi risiedeva in una comunità alloggio ad Agrigento.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Cusumano, Barba, Giardina, Vella, Raguccia, Vetro, Augello, Virgone, Balsamo.