Favara, incontro con il professor Francesco Pira su social network organizzato dall’Ordine Francescano

“Vivere nell’era dei Social Network: tra crisi dei valori e approccio etico”. E’ questo il tema di un interessante incontro organizzato dal Frati Minori del Convento di S. Antonio e dell’Ordine Francescano Secolare sabato 22 gennaio 2022 alle 16,30 presso i locali dello Sportello solidale “Fratelli Tutti”. Relatore il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi dell’Università di Messina. Previsti gli interventi di Antonio Palumbo, sindaco della città, Fra’ Giuseppe Di Fatta, Assistente Spirituale OFS, Carmelo Vitello, Ministro Regionale OFS, Giuseppina Pitruzzella, Ministra della Fraternità di Favara. L’evento sarà moderato da Miriam Di Rosa. L’accesso sarà consentito solo su invito e con Green Pass ma sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook Frati Minori di Favara- Convento S. Antonio da Padova.

I social network sono gestiti da imprenditori che hanno fiutato quanto siamo disposti a cedere le nostre emozioni, la nostra privacy, la nostra intimità per farci giudicare e approvare dagli altri. Emerge un forte desiderio di “vetrinizzazione” che ci porta ad esporci su queste piazze virtuali per ottenere “like” su Facebook o “cuoricini” su Instagram. Di questo, prendendo spunto dalla grande capacità di narrazione di Papa Francesco, e dagli insegnamenti di San Francesco parlerà il sociologo Pira nella sua relazione.

Francesco Pira, insegna comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Delegato del Rettore alla Comunicazione e Coordinatore Didattico del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per Pubblica Amministrazione e Impresa”. Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Giornalista, oltre alle altre prestigiose collaborazioni. è Columnist del quotidiano americano La Voce di New York, e autore della Rubrica PIRATERIE nelle pagine culturali del quotidiano LA SICILIA. Proprio nei giorni scorsi è uscita la sua ultima pubblicazione “Piraterie 2 La Vendetta”, una raccolta di brevi riflessioni sulla nostra social esistenza quotidiana, per i tipi di Medinova, la casa editrice indipendente presieduta dal favarese Antonio Liotta, medico ed editore.