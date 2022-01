Francesco Campisi ed Elodin Arcuri pubblicano un inedito dal titolo “Urlo Senza Voce”

Elodin Maria Arcuri. Già a tre anni concorre per lo zecchino d’oro. Estroversa e carismatica.

Con la sua voce potente, la cantante di Cattolica Eraclea (Agrigento) riempie da dieci anni i

locali della Sicilia occidentale e prevalentemente di Palermo. Ha già realizzato il suo primo inedito “Sospesa”,

ritirato dagli store digitali per arrangiarlo in chiave piu rock. Nei live FLOPP e Mario Amico sono i suoi chitarristi di riferimento.

Le sue pubblicazioni inedite: SOSPESA (in remastering, 2019), MI GUARDERO’ (feat. Francesco Campisi, 2020), (feat. Francesco Campisi, 2022).

Francesco Campisi. Biografia a cura di www.primalamusicaitaliana.it (aggiornata dallo staff)

Chitarrista siciliano nato in un piccolo paese agrigentino. Coltiva anche la passione per la pittura e la scrittura.

Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo Resistenx – Censored. Dopo le esperienze nelle rock band locali, decide nel 2019

di proseguire da solo come compositore e arrangiatore e di dedicarsi alla sperimentazione musicale con artisti emergenti.

Nel 2020 porta a termine la prima collaborazione con la cantante Elodin Arcuri e pubblica a settembre il primo inedito intitolato “Mi Guarderò”.

Il brano viene seguito e apprezzato dalle testate giornalistiche e dalle stazioni radiofoniche della Sicilia e del Piemonte che ne diffondono la notizia:

un rock semplice e fresco che con la voce particolare della bella e brava Elodin Arcuri fa presa sugli ascoltatori.

Il chitarrista Francesco Campisi riconosce a tutta la musica uno spirito immortale, che rimane nel tempo come un dipinto o una scultura

che diventano eterni portatori di emozioni: la musica come un baule di ricordi in cui ogni canzone ti fa rivivere esperienze passate,

belle e brutte. Francesco Campisi esalta le sempre attuali parole del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche “senza musica la vita sarebbe

un errore” che ben descrivono l’ importanza della musica.

Nel secondo progetto partecipa il cantante di Cuggiono (Milano) Enrico Gerli. Alla fine di ottobre esce

il nuovo singolo “L’uomo sulla luna” (testo e voce di Enrico Gerli, musica di Francesco Campisi).

A Dicembre del 2020 entra in contatto con la cantante siciliana Lidia Miceli e collaborano per la

realizzazione di un inedito rock. Il progetto si concretizza il 09.01.2021 con l’uscita della

canzone “Non lo so” (testo di Lidia e musica di Francesco).

Nel mese di marzo del 2021 inizia la collaborazione con il cantante agrigentino Calogero Callea e il

31 Agosto viene pubblicato il quarto singolo intitolato Back Time.

A dicembre dello stesso anno la cantante Elodin Arcuri termina la stesura di un testo e

contatta il chitarrista Francesco Campisi per realizzare una nuova canzone. Il 19 gennaio 2022 viene

pubblicato il loro nuovo inedito “Urlo Senza Voce”.