Ribera, box in legno danneggiati e dati alle fiamme: incastrato dalle telecamere 70enne

A distanza di pochi giorni un nuovo raid vandalico all’interno della villa comunale di Ribera. Danneggiati e dati alle fiamme i box espositivi in legno utilizzate per ospitare iniziative di artigianato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno domato le fiamme ma molti box sono andati letteralmente in cenere. Ad indagare i carabinieri della locale Tenenza che, grazie alle immagini di videosorveglianza hanno incastrato il responsabile: un settantenne del luogo che è stato sottoposto a fermo e indagato per danneggiamento.

