Aragona, stalking alla vicina di casa: in aula il racconto delle indagini

Entra nel vivo, dopo l’apertura del dibattimento, il processo a carico i un novantenne di Aragona con l’accusa di stalking ai danni della vicina di casa. Ieri mattina, davanti il giudice Agata Genna, sono comparsi i primi testimoni chiamati dal pubblico ministero Antonella Carrozzieri.

Si tratta di alcuni carabinieri della locale stazione che, dopo aver raccolto la denuncia della parte offesa, hanno avviato l’attività di indagine su delega della Procura della Repubblica. I militari dell’Arma hanno raccontato le fasi delle indagini e di aver sentito alcuni testimoni. La vicenda risale al 2018 e nasce dalle denunce della donna, più giovane di quarant’anni, nonché sua vicina di casa dell’uomo.

Il pensionato sarebbe passato in breve tempo da semplici apprezzamenti, a cui la donna non aveva dato comunque peso, ad atteggiamenti sempre più pressanti: telefonate, pedinamenti e addirittura offese. Fino ad arrivare – ed è uno dei fatti contestati – alle minacce con un coltello. L’uomo, dunque, si sarebbe forse invaghito della vicina di casa – peraltro sposata – mettendo in atto dei veri e propri atti persecutori.