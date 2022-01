Droga nel centro storico di Agrigento, al via processo per 8 imputati

Ancora un rinvio nel processo scaturito dall’inchiesta “Piazza Pulita”, eseguita nell’aprile 2019 dai carabinieri del Comando Provinciale, culminata con l’arresto di sei persone accusate di aver gestito una fiorente attività di spaccio nel centro storico della Città dei Templi. Dopo l’apertura formale del dibattimento nella scorsa udienza, con l’ammissione dei mezzi di prova delle parti, ieri mattina sono mancati alcuni testimoni e anche un giudice del collegio della prima sezione penale. Per questo è stato disposto un rinvio al prossimo 14 marzo.

L’accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver dato luogo alle cessioni anche nei confronti di minorenni. Le telecamere dei carabinieri hanno filmato momenti di nuda e cruda violenza accompagnata da una fiorente attività di spaccio a cielo aperto davanti le scuole così come nei luoghi della movida.

Il giro di affari complessivo registrato nel corso dell’intera operazione è stato stimato in oltre 150 mila euro, se si considera che ogni giorno aveva luogo una media di 40 scambi di stupefacente, per oltre 120 grammi di roba smerciata e con un guadagno medio di oltre 600 euro per ogni giornata “lavorativa”.