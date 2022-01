Sorpreso a spacciare droga in casa, tenta la fuga e viene arrestato

La Polizia di Stato attraverso un’efficace azione di prevenzione e monitoraggio delle vie della città, ha arrestato A.R.,28 anni di origini licatesi, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Durante la consueta attività di controllo del territorio, i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Agrigento, notavano un insolito via vai di persone, che entravano ed uscivano da una palazzina di un condominio, al Villaggio Mose. All’interno del complesso di abitazioni oggetto di interesse, risiedeva, infatti, un noto pregiudicato di Licata, con diversi precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti.

Repentinamente gli operatori si accingevano ad effettuare una perquisizione alla ricerca di droga, ma il sospettato, alla loro vista, tentava invano una rocambolesca fuga, al fine di occultare la droga in suo possesso, venendo tuttavia immediatamente bloccato. All’interno della sua abitazione venivano rinvenuti anche un bilancino di precisione e circa 37.000€, suddivisi in banconote di differente taglio.

Il soggetto veniva pertanto tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La sua posizione resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell ‘ udienza di convalida.