Aica, prorogata sospensione uffici periferici in 6 comuni

“Causa il perdurare dell’attuale situazione epidemiologica sul territorio servito, spiace comunicare che, al fine di contenere il rischio di contagio, siamo costretti, nostro malgrado, a prorogare la chiusura temporanea degli sportelli periferici AICA adibiti a ricevimento dell’Utenza, nei comuni di Grotte, Montevago, Naro, Raffadali, San Giovanni Gemini, Sambuca di Sicilia.” Lo comunica in una nota Aica.

“Riservandoci di monitorare costantemente l’andamento della curva dei contagi da COVID-19, informiamo che la sospensione dovrà intendersi fino al 29 gennaio 2022, salvo eventuali necessità di ulteriore proroga del periodo di sospensione.

A tal proposito, considerando che il servizio di ricevimento dell’utenza debba essere comunque garantito, informiamo che l’utenza potrà essere regolarmente servita, nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, presso gli sportelli della sede operativa di Viale Mediterraneo in Aragona e presso gli sportelli periferici di Sciacca, Ribera e Licata che non subiranno, momentaneamente, alcuna variazione. AICA si scusa con l’utenza per i disagi”