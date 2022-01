Entro lunedì la presentazione al Comune delle istanze per le misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da covid-19, buoni spesa relativi al mese di dicembre scorso. Il Comune avvisa i cittadini che il termine di scadenza della presentazione delle istanze per queste misure di sostegno, buoni spesa, non sarà ancora prorogato.

Giovanni Blanda