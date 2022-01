Canicattì, 81enne trovata morta in casa: non si avevano sue notizie da giorni

Una donna di 81 anni è stata ritrovata morta all’interno della sua abitazione. Di lei non si avevano notizie da alcuni giorni e così un familiare ha chiamato i Vigili del Fuoco per sincerarsi delle sue condizioni.

Quando i pompieri del distaccamento di Canicattì sono entrati nell’appartamento hanno notato il cadavere. La donna è morta per cause naturali e da tempo viveva da sola. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.