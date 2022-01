Favara, l’amministrazione ricorda le sorelline Bellavia

Sono trascorsi 12 anni dal crollo di una palazzina nel centro storico di Favara dove morirono le sorelline Chiara e Marianna Bellavia. ieri mattina il sindaco Antonio Palumbo insieme all’Amministrazione ha deposto due corone di fiori in memoria delle giovani vittime, a nome della collettività favarese.

“Una tragedia che rese ancora più evidente come l’abbandono dei centri storici è un’emergenza innanzitutto in termini di sicurezza pubblica, dichiara il sindaco Palumbo. Stiamo valutando la possibilità di intitolare alle due sorelline un luogo della nostra città, per quanto riteniamo che il miglior modo per ricordarle sarà l’impegno profuso per verificare che i lavori di recupero dell’area del crollo si concretizzino nel più breve tempo possibile e per fare sì che tragedie così strazianti non debbano mai più ripetersi”.