Presidenza della Repubblica, ecco chi sono gli elettori della Sicilia

Circa il 7% degli elettori per il Presidente della Repubblica sono siciliani.

E’ nutrita la pattuglia di siciliani che a partire dal 24 gennaio alle ore 15.00 avranno il compito di dare un nuovo inquilino al Colle nel ruolo di Capo dello Stato in uno dei momenti più complessi della storia dell’Umanità e della repubblica italiana.

Sono 60 i delegati eletti in Sicilia all’ultima tornata elettorale. Erano sessantuno al momento delle elezioni ma poi Giovanna Petregna, di Casal di Principe ma eletta nel collegio Sicilia, ha preso il posto di Raffaele Stancanelli. Ai deputati e senatori si uniranno comunque i tre grandi elettori provenienti dalla Regione, eletti all’Ars non senza lo strascico polemico che abbiamo letto e raccontato nei giorni scorsi: saranno Gianfranco Miccichè, Nunzio Di Paola e Nello Musumeci. I votanti siciliani per la carica di Presidente della Repubblica saranno quindi 63 su 1009, per una percentuale di votanti di circa il 7%.

Siciliani eletti alla Camera che voteranno il prossimo Presidente della Repubblica

Davide Aiello, Azzurra Cancelleri, Antonio Lombardo, Caterina Licatina, Filippo Rosalba Cimino, Filippo Perconti, Angela Raffa, Francesco D’Uva, Antonella Papiro, Santi Cappellani, Luciano Cantone, Gianluca Rizzo, Maria Marzana, Filippo Scerra, Aldo Penna, Roberta Alaimo, Vittoria Casa, Giuseppe Chiazzese, Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone, Michele Sodano, Vita Martinciglio, Andrea Giarrizzo, Giulia Grillo, Eugenio Saitta, Marialucia Lorefice, Paolo Ficara, Adriano Varrica e Valentina D’Orso. Simona Suriano, Giorgo Trizzino, Giusi Bartolozzi, Alessio Villarosa, Maria Laura Paxia. Matilde Siracusano, Francesco Scoma, Antonio Minardo, Stefania Prestigiacomo. Daniela Cardinale, Carmelo Miceli, Pietro Navarra, Fausto Raciti. Carmelo Lo Monte, Alessandro Pagano. Carmela Bucalo, Maria Carolina Varchi. Maria Flavia Timbro (subentrata a Gugliemo Epifani). Erasmo Palazzotto.

Siciliani eletti al Senato che voteranno il prossimo Presidente della Repubblica

Loredana Russo, Steni Di Piazza, Grazia D’Angelo, Pietro Lorefice, Gaspare Antonio Marinello, Giuseppe Pisani, Antonella Campagna, Vincenzo Santangelo, Cinzia Leone, Fabrizio Trentacoste, Cristiano Anastasi, Barbara Floridia. Renato Schifani, Gabriella Giammanco. Pietro Grasso. Davide Faraone, Giulia Bongiorno, Francesco Mollame, Valeria Sudano, Mario Michele Giarrusso.