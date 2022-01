Raid alla Scala dei Turchi, proseguono indagini dei Carabinieri

Proseguono le attività di indagine a seguito dello sfregio alla Scala dei Turchi. Si sono svolte gli accertamenti tecnichi da parte del reparto Sis Carabinieri sul furgone che i carabinieri hanno sequestrano.

Dagli accertamenti eseguiti sono state trovate tracce di polvere rossa sullo sportello esterno e in quello interno lato passeggero del furgone, è stata prelevata della polvere bianca sul tappetino del furgone sempre lato passeggero, per verificare se si tratta di sabbia o della polvere della Marna della Scala dei Turchi e le impronte sulla maniglia. Il tutto fotografato e refertato da inviare per le analisi ai RIS di Messina.