42enne condannato per lesioni ma assolto da violenza sessuale

Diventa definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per un 42enne residente a Sciacca, per il reato di lesioni ai danni di una giovane. Definitiva anche l’assoluzione per il reato inizialmente contestatogli di tentata violenza sessuale. La vicenda risale al 2018 quando, secondo l’accusa, l’imputato – dopo essersi abbassato i pantaloni – avrebbe provato a baciare una giovane che si trovava allo Stazzone.

