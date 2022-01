43enne aggredita dal marito finisce in ospedale

Schiaffi e pugni all’indirizzo della moglie dopo l’ennesima lite in casa. Una donna di 43 anni è finita così all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con una prognosi di dieci giorni e diversi traumi, per fortuna non gravi, sul corpo. E’ accaduto due giorni fa nella frazione di Giardina Gallotti.

I carabinieri hanno rintracciato e denunciato – per il reato di maltrattamenti in famiglie e lesioni personali – il marito, un 47enne agrigentino. Il fatto è avvenuto all’interno delle mura domestiche.

All’ennesima lite l’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito con alcuni schiaffi la moglie anche davanti ai figli. Sono stati i vicini di casa ad allertare le forze dell’ordine con i carabinieri che nel giro di pochi minuti si sono portati sul posto.