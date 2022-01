Agrigento, rubano al centro commerciale: arrestate due donne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato due donne, di nazionalità straniera, per il reato di furto aggravato. Entrambe adesso si trovano in regime domiciliare in attesa della convalida del provvedimento.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un negozio di abbigliamento del centro commerciale “Città dei Templi”. Le due donne venivano fermate all’uscita del negozio dai dipendenti dell’esercizio commerciale e dal personale di vigilanza.