Cgil Canicattì: “Urgente screening di massa popolazione scolastica”

“Da lunedì 24 Gennaio, la Sicilia è in zona arancione. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza con un’ordinanza firmata venerdì 21 Gennaio. Il passaggio in zona arancione è una conseguenza del superamento delle soglie del 30 per cento di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari e del 20 per cento nei reparti di terapia intensiva da parte dei pazienti ricoverati per COVID-19.” Lo dice la camera del lavoro Cgil di Canicattì.

Il sindacato prosegue: “Tale situazione già molto preoccupante viene aggravata dal fatto che continua a registrarsi un aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 soprattutto tra le giovanissime generazioni; ciò impone un atteggiamento precauzionale all’interno di quei luoghi, quali ad esempio le scuole, in cui la gestione dei casi genera maggiori complessità e criticità.

Nella provincia di Agrigento e all’interno del nostro Territorio Comunale la situazione non è sicuramente migliore; come più volte ribadito, la CGIL sostiene le scuole aperte ed in presenza, ma ciò può e deve assolutamente attivarsi solo in condizioni sicure che purtroppo come possiamo dedurre dai dati, non siamo in grado di garantire. Detto ciò, crediamo fermamente che la salute di studenti e lavoratori della conoscenza e conseguentemente dell’intera società, sia un diritto imprescindibile che va assolutamente e prioritariamente tutelato!

Per tali ragioni, riteniamo che occorrerebbe attivare nell’immediato, uno screening di massa per fare chiarezza sulla reale circolazione del virus all’interno della popolazione scolastica. Si tratta di agire per il bene di tutti a tutela della salute Pubblica. Ed è per i motivi sopra descritti che la Camera del Lavoro “Antonio Saccaro” di Canicattì, facendosi portavoce della preoccupazione che sta dilagando all’interno della Comunità Canicattinese, manifestando nel contempo apprezzamento per il lavoro e l’impegno con i quali l’Amministrazione Comunale di Canicattì sta gestendo questa situazione emergenziale unica e difficile chiede al Sindaco Vincenzo Corbo ed all’intera Amministrazione della Città di Canicattì di intervenire ed attivarsi affinché si possa organizzare a brevissimo uno screening di massa destinato alle scuole del territorio, al fine di prevenire l’insorgere di possibili focolai e di garantire sicurezza e tutela della salute!” conclude la nota.