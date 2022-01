Scontro frontale tra due auto a Favara in contrada Esa. A impattare una Mercedes Class A e una Fiat 500. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, con Vigili urbani e Carabinieri della locale stazione.

Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non in condizioni gravi, che è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie