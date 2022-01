Impianto rifiuti a Montallegro: la Pro Loco chiede audizione in commissione Ambiente dell’Ars

Il tema dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Agrigento e, in generale, nella parte occidentale della Sicilia, risulta di particolare attualità, specie con riferimento al progetto di realizzazione di un impianto di biogas derivante dal trattamento e recupero della Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) da realizzarsi nel Comune di Montallegro avanzato da una società agrigentina.

Com’è noto, sul provvedimento di VIA (valutazione impatto ambientale) rilasciato dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente pende un ricorso al TAR Sicilia Palermo proposto dall’associazione Pro Loco Montallegro con il patrocinio degli avvocati Santo Botta e Teodoro Caldarone.

Nel luglio scorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva concesso la misura cautelare della fissazione a breve dell’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso, dapprima prevista per dicembre, poi rinviata al prossimo 10 marzo 2022.

Frattanto, l’assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, con Decreto n. 276, il 4 gennaio scorso ha espresso parere negativo di V.I.A. relativamente all’impianto per il trattamento meccanico dei rifiuti (TMB) che avrebbe dovuto essere “funzionale allo smaltimento della vasca V.4”.

Con una nota inviata dal presidente della Pro Loco Giosuè Scalia e dal segretario Luciano Zambito, anche la Pro Loco ha richiesto formalmente all’on. Giusy Saverino, presidente della IV commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Ars, un’audizione in merito all’impianto di trasformazione dei rifiuti presentato dalla ditta agrigentina – “Poichè da ultimo si è appreso che anche la ditta, tramite il suo legale rappresentante, ha chiesto l’audizione per “fare chiarezza sull’investimento”, riteniamo sia opportuno, qualora dovesse darsi corso alle superiori richieste, che l’audizione venga estesa alla PRO LOCO di Montallegro” – .