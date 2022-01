A Licata, in via Torregrossa, parallela di via Palma, si è verificato un incendio in un garage.

Lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno domato le fiamme in tempo ed evitare ulteriori danni all’immobile. Indagini in corso per verificare le cause dell’incendio

