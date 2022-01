Confasi Sicilia chiede l’estensione delle mascherine ffp2 per i docenti, per il personale Ata e per gli studenti

La Confasi Sicilia “ nell’apprezzare i significativi passi in avanti che si stanno facendo per garantire una fornitura adeguata delle mascherine ffp2 per la scuola, chiede che le stesse vengano date a tutti i docenti, al personale ATA e agli studenti”. Il coordinamento regionale di Confasi al contempo “ rileva, pur tuttavia, il notevole e colpevole ritardo del Governo nazionale su tale richiesta avanzata, come si ricorda, più di 10 mesi fa dal sindacato a tutela della salute del mondo scolastico.”

