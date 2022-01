“Migranti schiaffeggiati a Lampedusa”, al via processo a poliziotto

Si è formalmente aperto , con l’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti, il processo a carico di un poliziotto 58enne in servizio alla Questura di Agrigento accusato di “abuso dei mezzi di correzione”.

La vicenda risale al 3 giugno 2020 e fu immortalata da un video che in breve tempo diventò virale. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore Cecilia Bavarelli, l’ispettore avrebbe “punito” due migranti dopo un tentativo di fuga fallito dal centro di accoglienza dove erano stati posti in quarantena.

Uno di loro sarebbe poi stato colpito con due schiaffi esortando l’altro a “fare l’uomo”. Il processo è in corso davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta. La difesa del poliziotto è affidati agli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri.