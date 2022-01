Ribera, servizio igiene ambientale: Cgil chiede tavolo confronto

La CGIL FP di Ribera, chiede la convocazione urgente di un tavolo di confronto per discutere della situazione economico-finanziaria della Società Ribera Ambiente e chiarire le Sue dichiarazioni sul futuro della Società.

In particolare allarmano alcune affermazioni sulla possibilità di una privatizzazione del servizio, il Sindacato chiede chiarezza sul futuro del servizio di igiene ambienatle, dei lavoratori e delle loro famiglie.

Tutte le analisi sul servizio di Igiene Ambientale nel territorio dell’Ambito ATO 11 Ag Ovest dimostrano che la gestione pubblica del servizio è più efficace e più economica rispetto alla gestione in appalto.

Al Sig. Presidente del Consiglio, che legge per conoscenza, chiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario aperto alle Associazioni ambientaliste e a tutte le forze politiche, per sgombrare il campo dalle ombre e dalle incertezze che pesano sulla gestione del servizio, per un’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale nella soluzione dei problemi presenti, per rilanciare la Società e tranquillizzare i cittadini e i lavoratori.