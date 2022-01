Agrigento, scooter contro auto: motociclista in ospedale

Scontro auto con ciclomotore in via Mazzini. L’auto, secondo una prima ricostruzione, ha tagliato la strada al motociclista che è rimasto ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza 118 Gise presso il pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. In ospedale i medici hanno diagnosticato un trauma toracico, fratture agli arti inferiori e superiori ma non versa in pericolo di vita.

