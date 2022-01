Canicattì, attivo sul territorio comunale il servizio di segretariato Sociale

L’assessore alle Politiche sociali informa che è operativo un team di assistenti sociali che operano nell’ambito del Piano di Attuazione Locale – Fondo Povertà. I professionisti svolgono, tra le altre attività di competenza, il servizio di Segretariato Sociale che fornisce: informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi destinati alle persone in condizioni di disagio; orientamento alle risorse disponibili sul territorio che possano risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l’attività di Segretariato Sociale è finalizzata a garantire unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di monitoraggio dei bisogni e delle risorse. Il servizio viene offerto secondo il seguente calendario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, al Centro Culturale San Domenico in via Ugo Foscolo, dalle ore 8 alle ore 12 (tel. 0922734346 – 0922734511); Martedì e Giovedì, a Palazzo Stella in via Cavallotti, dalle ore 8 alle ore 12 (tel. 0922734334 – 0922734501).

Gli appuntamenti e i colloqui saranno gestiti nel rispetto delle normative per il contrasto alla pandemia da Covid19.