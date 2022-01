Centri per l’impiego in Sicilia, la Regione assume 487 diplomati

La Regione assume 487 diplomati a tempo pieno ed interminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego in Sicilia. I dettagli nella Gazzetta Ufficiale. Il bando scade alle 23.59 del 28 gennaio.

Il concorso si divide in due categorie: uno per diplomati (487 posti) e uno per laureati (537 posti).

Il bando è stato messo ad a curare le selezioni sarà il Formez che dalla Regione riceverà 471.948 euro. Somme che saranno in parte ripagate dal bilancio regionale e in parte dai candidati. Per partecipare al concorso infatti è necessario il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro.

I posti per i diplomati

La selezione rivolta ai diplomati (categoria C) riguarderà:

176 istruttori amministrativi contabili;

311 istruttori operatori del mercato del lavoro.

Il requisito minimo sarà il possesso di un diploma di scuola superiore.

Non ci saranno i quiz

Non ci sarà la classica preselezione a quiz. È prevista un’unica prova scritta digitale (quiz a risposta multipla) e una valutazione dei titoli (di studio e professionali). Dunque nessuna prova orale.

I tempi

Il bando resterà aperto 30 giorni. Dunque a fine gennaio si saprà quanti partecipanti ci sono. Fra marzo e aprile la prova scritta ed entro giugno Zambuto prevede di arrivare alla graduatoria. L’immissione in servizio avverrà entro fine estate.

I posti i laureati

La selezione rivolta ai laureati (categoria D) riguarderà nello specifico le seguenti figure:

119 specialisti amministrativi contabili;

344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro;

37 specialisti informatici e statistici e altrettanti analisti del mercato del lavoro.

Le lauree richieste: per inviare la candidatura sarà necessaria una laurea in Scienze politiche, Scienze dell’ Economia, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Servizio sociale e politiche sociali, Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, Psicologia, Scienze pedagogiche, Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Scienze statistiche, Sociologia e ricerca sociale.